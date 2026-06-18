サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１８日、グループリーグＫ組のポルトガル−コンゴ民主共和国が行われ、１−１で引き分けた。

ポルトガル１―１コンゴ民主共和国

コンゴ民主共和国がＷ杯初得点を挙げ、勝ち点１をつかんだ。１点を追う前半終了間際にウィサが頭で決めて追いつき、後半は集中力を切らさず守り切った。ロナルドらタレントぞろいのポルトガルは６分にＪ・ネベスのヘディングシュートで先制したが、その後は決定機を生かせなかった。

枠内シュートは１本のみ

開始早々に先制したポルトガルだったが、その後は決定力不足に泣いた。後半は右サイドを攻略してエースのロナルドらにクロスを送るパターンを何度も見せたが、シュートが立て続けに外れた。ボールを保持して主導権を握り続けながら、ゴール枠を捉えたシュートは１本のみ。欧州の強豪クラブで活躍する名手ぞろいのチームを束ねるマルティネス監督は「初戦の重圧もあり、先制後は守りの姿勢に入ってしまった」と悔やんだ。

ポルトガル・マルティネス監督「Ｗ杯は何が起こるかわからず、パフォーマンスが最高ではない瞬間もある。全員が落胆しているが、また一丸となれるようにしたい」