【FIFAワールドカップ2026】イングランド代表 4ー2 クロアチア代表（日本時間6月18日／ダラス・スタジアム）

【映像】ドフリーで強烈ヘッド弾！驚きの光景

計算し尽くされた完璧なセットプレーだった。イングランド代表のFWハリー・ケインがヘディングシュートを決めた場面で見せたチーム戦術が話題を集めている。

日本時間16日、FIFAワールドカップ2026グループL第1節でイングランド代表はクロアチア代表と対戦。1996年の自国開催以来となる世界一を目指す強豪が、怒涛のゴールラッシュを披露した。

1ー1で迎えた42分、イングランドは敵陣右サイドでCKを獲得する。所属するアーセナルでもセットプレーのキッカーを務めるMFデクラン・ライスが、アウトスイングのクロスを供給した。ゴールから遠ざかる軌道を描いたボールに対し、ファーサイドからフリーで飛び込んだケインが頭で合わせる。強烈なヘディングシュートがゴールネットを揺らし、イングランドが勝ち越しに成功した。

「ブロッキングの解釈が変わっている」と戸田氏

DAZNで解説を務めた戸田和幸氏は、「若干（ジョン・ストーンズとニコ・オライリーが）ブロックしているのかな。今大会はブロッキングの解釈が変わっているのですが、邪魔している感じはありますね」とコメント。ストーンズとオライリーがファウルにならない範囲で相手選手の動きを制限し、ケインが自由に飛び込める時間とスペースを生み出していた。

この計算されたゴールはSNSでも話題となり、「さすがケイン」「最初から練習してきて狙っていたフォーメーションなんだろうな」「ライスのボールの質も素晴らしい」「セットプレーはアーセナル仕込み？」など、称賛の声が相次いだ。

後半に入ると、試合は完全にイングランドペースとなる。クロアチアの倍以上となる22本のシュートを放つ猛攻を見せ、最終的に4ー2で勝利を収めた。（FIFAワールドカップ2026）