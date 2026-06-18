「ホルムズ海峡60日間通航料なしで航行認める」アメリカとイランが「覚書」に正式署名　14項目からなる覚書の内容公表

アメリカとイランは日本時間の18日、戦闘終結に向けた「覚書」に正式に署名しました。

ホワイトハウスは、覚書はすでに発効しているとしています。

記者：

覚書には署名したのか。

トランプ大統領：

署名した。ベルサイユで署名した。

G7サミットに出席したトランプ大統領は先ほど、フランスのベルサイユ宮殿でイランとの戦闘終結に向けた「覚書」に署名したと明らかにしました。

またイラン側も、ペゼシュキアン大統領が電子署名したと発表しました。

ホワイトハウスなどによりますと、両者の署名によって「覚書」はすでに発効しているということです。

両国はこれにあわせ、14項目からなる覚書の内容を公表しました。

それによりますと、レバノンを含む全ての戦線で恒久的な停戦を宣言しているほか、アメリカはイラン産原油の輸出を認める措置を講じるとしています。

また、アメリカによるイランへの海上封鎖の解除を開始し、30日以内に船舶の通航を正常化するとしています。

さらに、ホルムズ海峡が開放され60日間は通航料なしでの航行を認めるとしています。

一方、イランは核兵器を保有・開発しないことを改めて表明しています。

両国は今後60日以内の最終合意を目指し19日から協議を始める見通しです。