巨人は１８日、東京ドームで「球団特別企画発表会」を開催。７月３１日から８月２日の東京ドームＤｅＮＡ３連戦で「ＪＯＲＤＡＮ ＢＲＡＮＤ（ジョーダンブランド）」とのコラボユニホームを着用すると発表した。

ジョーダンブランドと球界のコラボは初めて。発表会には球団ファンクラブ「ＣＬＵＢ ＧＩＡＮＴＳ」の会員４００人がグラウンド上で参加。その前に敷かれたレッドカーペット上を歩く形で、マルティネス、キャベッジ、田中瑛、大勢投手、岸田の５選手が特別ユニホーム姿で登場した。

大勢はユニホームについて「かっこいいですし、すごくアイデンティティーを感じますね」と気に入った様子。「普段着ているユニホームと全然違うし、こんな派手なユニホームを着るのは初めて。試合で投げるところを見てもらって、球団の広報の方にかっこいい写真を撮ってもらって、ＬＩＮＥのトップ画にしたいと思います」と笑顔で語った。また「このユニホームに負けないぐらいかっこいいプレーを見せたいと思います」と意気込んだ。