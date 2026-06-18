北中米Ｗ杯１次リーグＬ組初戦（１７日＝日本時間１８日、カナダ・トロント）、ガーナはパナマに１―０で勝利し、勝ち点３を手にした。

ガーナは前半３４分にここまで好守を見せていた守護神のＧＫローレンス・ジギ（ザンクトガレン）が相手選手と接触し、負傷。治療を終えてピッチに戻ったもののハーフタイムで交代となった。そして０―０で迎えた後半アディショナルタイムの５０分にＭＦケビン・イレンキ（ノアシュラン）が押し込んで、決勝点をマークした。

ガーナは今大会前、チームの不振からイラン代表監督などを務めたカルロス・ケイロス氏に指揮官が交代。主力ＦＷモハメド・クドゥス（トットナム）がケガのためにメンバー選外となり、この試合を前に、主力ＭＦトーマス・パティー（ビリャレアル）が開催地のカナダに入国できず、初戦を欠場と苦しい状況が続いていたが、土壇場で勝利をつかんだ。

ケイロス監督は「最初は厳しい戦いを強いられたが、戦士のように戦った。そして頭脳戦で勝利をつかんだ」とし「彼ら（パナマ）が試合をコントロールすることは分かっていたが、我々の戦略は相手に攻め込ませて、徐々に主導権を握り得点を重ねることだった。これが勝利への道だった」と振り返った。

ガーナは第２戦（２３日＝同２４日、米国・ボストン）で強豪イングランドと対戦する。