時代遅れの「銭湯」をどう残す？ 32歳大家の”悪あがき”が都会で働く女性を救った理由【漫画 シェアハウス葵葉湯】

レトロブームの影で、ひっそりと姿を消していく「街の銭湯」。時代遅れとなった家業をどう生き残らせるべきか--。

漫画『シェアハウス葵葉湯』は、そんなリアルなビジネスの悩みを抱える32歳の大家が、「シェアハウス」という起死回生の策に打って出る異色の奮闘記です。

都会の第一線で働く女性が、なぜ合理的ではない「寂れた銭湯」での暮らしを選んだのか？

現代人が忘れがちな「場所の本当の価値」と「心の拠り所」を描く本作から、新しい働き方やライフスタイルのヒントを読み解きます。

時代遅れの「銭湯」をどう生き残らせるか

実家の家業を継ぐか悩んだ経験がある方にとって、漫画『シェアハウス葵葉湯』の主人公・聡美悟（32歳）の境遇は他人事ではないかもしれません。

悟は、経営難の実家の銭湯を引き継ぎました。彼自身「もうとっくに時代遅れ」「ウチも含めほとんどはただ消えていくだけ」と語るように、レトロブームの裏で銭湯経営の現実は厳しいものです。

そこで彼が打って出た「秘策」が、空いている居住部を活用した「シェアハウス」への事業転換でした。

「悪あがき」から始まる起死回生のドラマ

自信の持てない悟は、最初の内見者である白金在住のWebデザイナー・峰杏子に対し、自分の取り組みを「悪あがき」だと語ってしまいます。

しかし、この「悪あがき」が思わぬ結果を生みます。

杏子はかつて、疲弊していた時に葵葉湯のお風呂に救われた「顧客」の一人でした。彼女は悟の「ここが好きで残したかった」という熱意に触れ、入居を決意します。

場所の価値は「人の温もり」にある

「住んでもウチすぐ潰れますって言ってるのと変わんない」と弱気だった大家と、銭湯に救われた美人入居者。

設備の新しさや立地といった合理的な条件ではなく、「お風呂がもたらす癒やし」という銭湯本来の価値が、シェアハウスの最初の住人を呼び込むことになりました。

「本日より銭湯”葵葉湯”改め、シェアハウス葵葉湯、始まります」という力強いモノローグで幕を開ける本作は、新しいビジネスの形や居場所づくりに関心のある方にもおすすめの一作です。