タレントの村重杏奈さんが6月17日、自身のインスタグラムを更新。来月の誕生日に向けて、永遠の23歳を宣言しました。

【写真を見る】【村重杏奈】「私が知ってる村重は23歳」来月の誕生日を前に“永遠の23歳”宣言！「世界一明るいアラサーです」



村重さんは、「私が知ってる村重は23歳なんですけど来月で28歳みたいです！」「25歳くらいからえ！そんな感じで結構大人なんだね！！(失礼)を気付いたら3年やって」「最近、年齢の話になるとごにょごにょ。」と時の経つ速さに驚きを隠せない様子です。



続けて、「健康的な事が好きです！」「やっとドバイチョコ餅を食べて」「やっとチャッピー！！と会話しました！」と28歳を迎えるにあたり近況報告をしました。



最後に、「でも私が知ってる村重は23歳です！」と永遠の23歳を宣言。「だから私が世界一明るいアラサーです」「朝5時でもこんなおしゃれして出勤してるんだから

キラキラで眩しいはず！！！！！」と早朝からのおしゃれショットを複数枚投稿しました。



ファンからは「元気な村重ちゃん眩しい〜」「村重マインド好きぃ」「キラキラどころかギラギラだよ」「23歳の頃は、HKT48のアイドルだったね」などのコメントが寄せられました。





【担当：芸能情報ステーション】