木村カエラ、テスト勉強中の長女へ“話題の商品”を30分並んでゲット「最高の母すぎます」「並んでたらびっくりする」
歌手の木村カエラ（41）が17日、自身のインスタグラムを更新。テスト勉強を頑張る長女のために、人気商品を並んで購入したことを明かし、ファンから温かい反響が寄せられている。
【写真】「最高の母すぎます」長女のために“話題の商品”を30分並んだ木村カエラ
木村は「昨日、テスト勉強に励むリトルプリンセスのために、30分並んで、もっちゅりんをGETした」と報告。「今日もいい日になりますように」とつづり、ダスキンが運営するミスタードーナツの話題の商品『もっちゅりん』を手に入れたことを明かした。
投稿では、アップのセルフィーや、『もっちゅりん』のパッケージを手にする様子、店頭に並ぶ商品の写真などを公開。勉強を頑張る長女への思いやりが伝わる内容となっている。
この投稿に、きゃりーぱみゅぱみゅが「最高の母すぎます」と反応したほか、ファンからは「優しいママですね」「カエラちゃんが並んでたらびっくりする」「私も子ども達に頼まれて、並びました！」「リトルプリンセスもうそんなに大きくなったんですかね！」といったコメントが寄せられていた。
木村は、永山と2010年6月に結婚を発表。同年10月に第1子、13年5月に第2子が誕生した。
【写真】「最高の母すぎます」長女のために“話題の商品”を30分並んだ木村カエラ
木村は「昨日、テスト勉強に励むリトルプリンセスのために、30分並んで、もっちゅりんをGETした」と報告。「今日もいい日になりますように」とつづり、ダスキンが運営するミスタードーナツの話題の商品『もっちゅりん』を手に入れたことを明かした。
この投稿に、きゃりーぱみゅぱみゅが「最高の母すぎます」と反応したほか、ファンからは「優しいママですね」「カエラちゃんが並んでたらびっくりする」「私も子ども達に頼まれて、並びました！」「リトルプリンセスもうそんなに大きくなったんですかね！」といったコメントが寄せられていた。
木村は、永山と2010年6月に結婚を発表。同年10月に第1子、13年5月に第2子が誕生した。