本木雅弘、妻・内田也哉子＆子どもたちとの“久しぶり”の家族5ショットに反響「オーラ出まくりです」「めっちゃ素敵な家族写真」 長男・UTAが公開
俳優・本木雅弘（60）が17日、長男でモデル・UTAのインスタグラムに登場。「久しぶりの家族写真」とのコメントとともに、UTA、妻でエッセイストの内田也哉子、俳優などで活躍する長女・内田伽羅（きゃら）、次男・玄兎さん（げんと）との家族5ショットが公開された。
【写真】「オーラ出まくりです」本木雅弘＆内田也哉子＆長男・長女・次男の家族5ショット
UTAは「父の還暦フォトブックにチラッと登場しています」と話し、写真が父・雅弘の還暦記念フォトブック『awai 刹那と永遠のまにまに』（発売中）の関連ショットであることを紹介。
5人は仲良く寄り添い合い、自然体のほほ笑みを見せている。還暦を示す雅弘の“赤いネクタイ”が際立つモノクロテイストの1枚で、温かさとクールさをともなった仕上がりとなっている。
続けて「自分と同じ20代の頃の父の姿も新鮮」とフォトブックを読んだ感想を記し、「写真展は渋谷ノンレクチャーで21日迄です。宜しければ覗いてください！」と呼びかけた。
コメント欄には「めっちゃ素敵な家族写真」「かっこいいファミリー」「愛にあふれた素敵なご家族」「一人一人がカッコいいから…集結したら もう…オーラ出まくりです」「オシャレ素敵な家族 もっくんかっこいい」「最高」など、さまざまな反響が寄せられている。
本木は1995年に也哉子と結婚。97年に長男・UTA、99年に長女・伽羅、2010年に次男・玄兎さんが誕生している。義父母は、内田裕也さん（享年79）、樹木希林さん（享年75）。
【写真】「オーラ出まくりです」本木雅弘＆内田也哉子＆長男・長女・次男の家族5ショット
UTAは「父の還暦フォトブックにチラッと登場しています」と話し、写真が父・雅弘の還暦記念フォトブック『awai 刹那と永遠のまにまに』（発売中）の関連ショットであることを紹介。
続けて「自分と同じ20代の頃の父の姿も新鮮」とフォトブックを読んだ感想を記し、「写真展は渋谷ノンレクチャーで21日迄です。宜しければ覗いてください！」と呼びかけた。
コメント欄には「めっちゃ素敵な家族写真」「かっこいいファミリー」「愛にあふれた素敵なご家族」「一人一人がカッコいいから…集結したら もう…オーラ出まくりです」「オシャレ素敵な家族 もっくんかっこいい」「最高」など、さまざまな反響が寄せられている。
本木は1995年に也哉子と結婚。97年に長男・UTA、99年に長女・伽羅、2010年に次男・玄兎さんが誕生している。義父母は、内田裕也さん（享年79）、樹木希林さん（享年75）。