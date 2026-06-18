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6月15日（月）放送に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ）で、MCのDAIGOが5歳の長女が“欲しいもの”にまつわるほほえましいエピソードを明かした。

©ABCテレビ

この日のテーマは「今日は生姜の日」。冷房などで意外と身体が冷えるこの季節、内側からポカポカと温めるたっぷりのすりおろししょうがうれしい一品「豚しゃぶの生姜和え」を辻調理師専門学校の河野篤史先生から教わった。

6月15日は「生姜の日」。生姜の神様がまつられている石川県金沢市の「波自加彌（はじかみ）神社」で、毎年この日に開催される生姜のお祭り「はじかみ大祭」に由来しているという。

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【動画】ある大物歌手から「料理うまくなってるじゃない」と褒められたというDAIGO。「生姜」に縁があると言えなくもない（？）その人物の正体とは？

そんな本日のテーマ食材「生姜」にちなんだ恒例のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」は、「うちの娘が“小学生になったら欲しい”と言っているものは？」。一見、「生姜」とはまったく関係がないようにも思えるが、実は「小学生（しょうが くせい）」としっかりダジャレで「生姜」を織り込んだ出題だ。

早いもので、来春には小学生になるDAIGOの長女。2歳の弟に差をつける“お姉さんの証”としてぜひ欲しいものがあるようなのだが、一体それは何なのか？

「ゲームとか？」と答えた河野先生は、小学生のお姉さんが遊ぶにふさわしい少し難易度高めのゲームを予想したようだが、結果は惜しくも不正解。正解は「家の鍵」で、DAIGOによれば「小学生になったら、そろそろ家の鍵持っててもいいよね～」とパパにさりげなく訴えてくるらしい。

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子どもにとって「家の鍵」とは、ちょっと大人に近づいたようなあこがれのアイテムのひとつ。そんな、大人になると忘れがちな、懐かしい感覚を思い出すエピソードに、視聴者からは「家の鍵を持つ＝大人の仲間入りした気分」「私も初めて持たされた時うれしかったなーww」「DAIGOさんの娘ちゃん、かなりしっかりしてるんだわね～」などの反応が寄せられていた。

（※レシピ）

豚しゃぶの生姜和え

＜材料（2人分）＞

豚ロース肉（しゃぶしゃぶ用） 200g

しょうが 90g

きゅうり 1本

玉ねぎ 1/2個

青ねぎ（小口切り） 2本

バージンオリーブ油 大さじ4

砂糖 小さじ2/3

塩 適量

＜作り方＞

（1）しょうがは皮をむいてすりおろす。

（2）きゅうりは皮をむき、縦半分に切って種を取り、1cm幅の斜め切りにして塩適量でもみ、水にさらして水気を取り、玉ねぎは薄切りにして水にさらし、水気を取って器に敷く。

（3）フライパンにバージンオリーブ油、（1）、青ねぎの小口切りを入れて中火で炒め、ボウルに移し、塩小さじ2/3、砂糖を加える。

（4）鍋で水を沸騰させ、火を止めて豚肉を入れ、ザルに上げて水分を取る。

（5）豚肉を（3）に入れ、きゅうりを加えて和え、玉ねぎの上に盛る。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「豚しゃぶの生姜和え」の調理の様子は、6月15日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。

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