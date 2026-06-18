お笑い芸人のつまみ枝豆さんが6月16日、自身のインスタグラムに筑波サーキットでの走行会の様子を投稿しました。



【写真を見る】【 つまみ枝豆 】 念願のマイカー“GR86”＆マイメットで筑波サーキット走行へ「色々とマシンも手を加えてオジサンは頑張るのでした」「しかし、面白い!!」





つまみ枝豆さんは「れーしんぐどらいばー MY carで、いよいよ始動か！？」と題した投稿で「去年から始めた筑波サーキット走行会 なかなか行ける日も無く、月１ペース しかも、借り物の車とヘルメットだった」とこれまでを振り返り、「が、しかし!! いよいよマイカーとご機嫌なヘルメットで走り出しましたよ!!」と、本人はテンション高めに報告しています。







今回の走行場所は筑波サーキットコース1000。投稿では「練習走行にはもってこいのコースらしいけど、これがまたムズイ」と難しさを率直に明かしており、思うようにタイムが伸びない現状も正直に綴っています。







注目の車は、自身の愛車トヨタ・GR86。白いボディに黒いアクセントが効いたフロントマスクや、黒いホイールが特徴的なスポーティな仕様です。ヘルメットはAraiのもので、「TEAM CRYSTAL」のロゴや「mame san」の文字が入ったカラフルなデザインが目を引きます。







これからの季節、夏場は暑さなどの影響でタイムが伸びにくいとしつつも、「冬に向けて練習を重ね、色々とマシンも手を加えてオジサンは頑張るのでした」と今後の意気込みを語っています。







投稿の締めくくりには「しかし、面白い!! わかるかなぁ〜・・わかんね〜だろうなぁ〜」とユーモアを交えた一言も添えられており、サーキット走行への熱中ぶりが伝わってくる内容となっています。







この投稿に「ひぇ〜〜かっこいい」「最高ですネ レースが楽しみです」「枝豆師匠、カッコいいです 素敵ですね」「サーキット走行会は面白いですよね。クラッシュにはお気を付けください」「様になってます。お似合いです！！ メットかなり良いです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】