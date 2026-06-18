【エビアン＝阿部真司、ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領とイランのマスード・ペゼシュキアン大統領は米東部時間１７日、軍事行動の即時かつ恒久的な終結を宣言する覚書にそれぞれ署名し、即時に発効した。

両国は約３か月半続いた戦闘状態に終止符を打つとともに、イランの核開発問題や制裁解除などを巡る「最終合意」を目指して最大６０日間の交渉に入る。

トランプ氏は同日、先進７か国（Ｇ７）首脳会議閉幕後の記者会見で、「達成しようとした全てか、それ以上を実現する合意だ」と強調した。その後、パリ郊外で開かれたマクロン仏大統領主催の夕食会の席上、覚書に署名した。

イラン外務省報道官は国営テレビの番組で、米国とイランの大統領が覚書に署名したと説明した。仲介国パキスタンのシャバズ・シャリフ首相はＳＮＳで、双方の署名を承認し、覚書が発効したと発表した。

米政府高官は１７日、１４項目の覚書の全容を記者団に説明した。イランはホルムズ海峡を通航する船舶に対し、６０日間に限り通航料なしの安全な航行を確保する。将来の海峡の管理に関して周辺国と協議するほか、署名後３０日以内に海峡の機雷除去を開始する。

一方、米国は直ちに海上封鎖措置を解除し、最終合意後３０日以内に周辺地域から米軍を撤退させる。

焦点の核問題では、イランが「核兵器を決して調達、開発しない」と明記。イランが保有する濃縮ウランは、最低限の方法として、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の監視の下、イラン国内で希釈し、処分するとした。核問題の詳細は最終合意に向けた交渉で直ちに取り上げるとしている。

米国と地域パートナーは、イランの再建と経済発展のため包括的な計画を策定し、少なくとも３０００億ドル（約４８兆円）を確保する。イランは直ちに原油や石油化学製品の輸出を開始でき、米国は制限の緩和措置で応じる。

米国は、全ての対イラン制裁を解除し、イランの凍結資産を解放することを約束。最終合意に向けた交渉の中でこうした手順やスケジュールなどを確認する。

米当局者によると、覚書はバンス米副大統領とイランのガリバフ国会議長が１４日に電子署名していたが、両大統領に格上げして改めて署名し、正式に手続きを終えた。バンス、ガリバフ両氏は１９日にもスイスで会合を開き、最終合意の交渉を始める見通しだ。