◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージK組第1節 ポルトガル1-1コンゴ民主共和国(日本時間18日、ヒューストン・ベイエリア・スタジアム)

今大会初戦に臨んだポルトガルは前半6分に先制するものの、アディショナルタイムに同点に追いつかれると、後半も攻めあぐね追加点を奪えずドローとなりました。

ポルトガルはこの試合、前日のリオネル・メッシ選手に続き、W杯6大会連続出場を飾ったクリスティアーノ・ロナウド選手をワントップに置き、2列目の右にベルナルド・シウバ選手、真ん中にブルーノ・フェルナンデス選手と主力を起用して臨みます。

すると試合開始早々の前半6分にMFジョアン・ネヴェス選手が強烈なヘディングシュートを決め、幸先よく先制します。

その後、追加点を狙いたいポルトガルは最終ラインでボールを回しつつ、隙をうかがっては右に左にボールを展開しますが、なかなかゴール前でチャンスを作れず、前半アディショナルタイムには、ニューカッスルでも活躍する相手FWヨアヌ・ウィサ選手をエリア内でフリーにし、ヘディングシュートを決められ同点に追いつかれます。

1-1で後半へ折り返すと、シウバ選手に代えてフランシスコ・コンセイソン選手を投入。得意の突破力からチャンス演出に期待をかけます。ただ相手の機敏な守備にポルトガルは攻撃のスピードをあげられず。パス交換からサイドを攻め上がり、エリア内へパスを送るも中で待つロナウド選手にパスがあいません。そして決め手を欠いたまま1-1で引き分け。71％のボール保持率を記録しながらも、相手より少ない7本のシュートに終わり、枠内シュートも1本と自慢の攻撃陣が本領発揮できず初戦を終えました。