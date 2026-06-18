横手市の新たなスポーツの拠点、市立体育館が完成しました。



バスケットコート4面分の広さがあり、防災拠点としての機能も備えていてオープンは来月1日です。



秋田ふるさと村に隣接する赤坂総合公園内に完成した横手市の新しい市立体育館。



愛称はIRISOアリーナ横手です。



2階建ての体育館の総事業費は105億7,000万円。





延べ床面積は県内3番目の規模です。メインの第一アリーナはバスケットボールコート3面分の広さで、最大で5,000人収容可能です。アリーナには400インチの大型ビジョンに加え、インターネット配信ができる自動追尾機能を備えたAIカメラも導入されています。「こころ と からだまちを動かす交流拠点」がコンセプトで、アリーナを取り囲む廊下は1周約270メートルのランニングコースを兼ねているほか、各種トレーニング機器を取りそろえたコンディショニングルームや、壁面に鏡を設置したスタジオなども設けられています。横手市スポーツ振興課 進藤倫啓課長「スポーツだけではなくて文化や観光ビジネスなど、様々な用途で使っていただけることを期待しています」災害時の防災拠点として、簡易ベッドや非常食などを備蓄していているほか、電力を3日間供給できる発電機も備えたIRISOアリーナ横手。オープンは来月1日です。