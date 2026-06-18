瞳孔の開いた瞳に、返り血を浴びた顔。スクリーンに映し出されたその男の姿を目にしたとき、多くの観客が「こんな福士蒼汰は見たことがない」と驚きを隠せなかったのではないだろうか。

参考：福士蒼汰が肉体美を披露 『TOKYO BURST-犯罪都市-』オム・ギジュンらの新場面写真公開

5月29日に公開された映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』。新宿・歌舞伎町を舞台に、新宿中央署の新人刑事・相葉四郎（水上恒司）と、国際手配中の犯人を追って日本にやって来たソウル警察の刑事チェ・シウ（ユンホ）が、巨大な陰謀に巻き込まれていくアクションサスペンスだ。韓国で圧倒的な支持を集め、アジアを代表するアクションシリーズとなった『犯罪都市』のユニバース作品として誕生した本作は、日本を舞台に新たな熱狂を生み出している。

本作の見どころとなるのが、がむしゃらに正義を全うしようとする相葉と、冷静さと熱さを兼ね備えたシウが組む「日韓刑事バディ」の熱い共闘だ。さらにそこへ、犯罪集団のボス・村田蓮司（福士蒼汰）とキム・フン（オム・ギジュン）という狂暴な「ヴィランバディ」が立ちはだかる。正義と悪、それぞれがコンビを組んで激突する“バディ×バディ”の贅沢な対立構造は、観客の興奮を最高潮へと導いていく。

この贅沢なぶつかり合いにおいて、物語の緊張感を極限まで高めているのが、福士蒼汰の存在だ。福士が演じた村田は、彼がこれまでのキャリアで培ってきた爽やかさや、誰もが知る正統派の二枚目像を完全に封印した凶悪なヴィランである。イメージを鮮やかに裏切るその怪演は、SNSで「エンドロールを見るまで福士蒼汰だと気付かなかった」という声が聞こえてくるほどだ。

登場シーンから、村田は目を覆いたくなるほどの残虐さで観客を戦慄させる。フィリピンで勢力を拡大していた半グレ組織のリーダー・ラビット（とにかく明るい安村）のもとに相棒のフンと現れ、ラビットと手下たちを容赦のない暴力で殺害、金を奪い去っていく。その躊躇いのない冷酷さは「今回の敵は本気でヤバい」という恐怖を観客の肌にダイレクトに叩き込む。

この役を演じるにあたり、福士は15kgの増量を行ったという（※）。これまでのシャープで端正なスタイルから、分厚く圧迫感のある体へと肉体を改造したことで、視覚的に恐怖を与えることに成功している。そして、その体から繰り出される、相葉やホストクラブの総帥・海斗（上田竜也）とのバトルシーンも見事だ。相手を一切生かすつもりがないその容赦のなさと、肉体改造によって得た頑強なパワー。スクリーンで暴れ回る福士のアクションの破壊力とスピード感は、圧巻の一言に尽きる。

肉体改造やアクションの凄まじさに加えて、劇中披露される流暢な韓国語も見逃せない。福士の語学力といえば、Netflixで配信中の韓国ドラマ『恋の通訳、できますか？』での演技が記憶に新しい。同作では、女優チャ・ムヒ（コ・ユンジョン）とともに恋愛リアリティ番組に参加する日本人俳優・黒澤ヒロを演じた。韓国語を習得していく役どころだったこともあり、一言ずつ言葉を紡ぐような印象が強かった。しかし本作では、相棒であるフンと流暢で自然な会話を成立させている。

Huluオリジナル『THE HEAD』Season2においては、全編英語のセリフで国際色豊かな海外キャスト陣と堂々と渡り合い、世界にその実力を知らしめた福士。役柄に合わせて語学のアプローチすらも自在に変えてみせるその言語対応力は、近年の彼の確かな進化の証と言えるだろう。

アクションや多彩な言語力で観客を圧倒したかと思えば、一方で、胸に迫るような繊細な感情表現でも魅せる。2025年に公開された主演映画『楓』では、瑞々しくも痛切な芝居で観客の涙を誘った。事故で亡くなった双子の弟になりすます兄を演じ、二重生活に戸惑いながらも弟の彼女・亜子（福原遥）に惹かれていく男の内面を丁寧に表現した。亜子への深い想いと罪悪感の狭間で揺れる『楓』での繊細な芝居があったからこそ、正反対のベクトルにある『TOKYO BURST-犯罪都市-』の「獰猛な狂気」がより一層際立つ。

そもそも『犯罪都市』シリーズにおいて、ヴィランは主役に匹敵する最重要の看板と言っても過言ではない。これまでも、Netflixで話題沸騰中の『鉄槌教師』で主演を務めたキム・ムヨルや、同じくNetflixシリーズ『サラ・キムという女』のイ・ジュニョクなど、歴代のヴィランたちはその強烈な魅力でシリーズを牽引してきた。3作目『犯罪都市 NO WAY OUT』で日本から参戦し、ヤクザの若頭やボスとして画面を引き締めた青木崇高や國村隼のように、このユニバースのヴィランには作品に深い爪痕を残す存在感が求められる。福士が放った凶悪さは、これら歴代の怪物たちと比較しても一歩も引けを取らない。

爽やかさという最大の武器を自ら封印し、肉体、眼差し、そして言語まで己の「血肉」として映画の強度を引き上げた福士蒼汰。しかし、彼の飽くなき挑戦は本作だけに留まらない。すでに、主演を務める台湾映画『花臉猫：修羅道』が2026年秋に台湾での公開を控えている。

彼は今、日本から世界へと、国境なき表現の場へと果敢に突き進んでいる。『TOKYO BURST-犯罪都市-』で見せた覚醒は、単なる一過性のイメージチェンジなどではない。国際派俳優としてさらなる高みへと向かう、役者・福士蒼汰の新たな幕開けを告げる強烈な一撃として、長く記憶されるはずだ。

参照※ https://www.oricon.co.jp/news/2455427/full/（文＝よしはらゆう）