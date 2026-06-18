「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１１時現在で、フジクラ<5803.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



電線御三家の１社で光ファイバー・ケーブルの需要がＡＩデータセンター向けに大きく成長すると期待されてきたフジクラの株価は５月１４日の決算発表後に急落し、チャート形状が悪化。６月に入り４０００円を割り込む場面があった。その後はやや持ち直しの動きとなり、５日移動平均線と２５日移動平均線のゴールデンクロスも視野に入っている。ＡＩ関連株として循環物色の流れがフジクラ株を押し上げるとの期待感も一部にはあるようだ。もっとも１８日の同社株は全体相場が強調展開を続けるなかで朝高後に下げに沈むなど、軟調な動きとなっている。



出所：MINKABU PRESS