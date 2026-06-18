日産『キックス』に2代目モデル登場　日本初の第3世代「e-POWER」搭載でコンパクトSUVへ進化

日産自動車は新型『キックス』を6月18日より発売する。「キックス」はSUVらしい存在感と上質感を兼ね備えたエクステリアに加え、日産独自のハイブリッドシステム「e-POWER」による加速性能や高い静粛性により支持を得てきたモデル。2代目となる今回の新型『キックス』は力強く躍動的なエクステリアと高品質なインテリアに加え、燃費を向上させた第3世代「e-POWER」や、モデル初搭載となる電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載し、コンパクトSUVへと進化した。

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パワートレインを刷新し、日本市場において初となる、モーター、発電機、インバーター、減速機、増速機の5つの主要構成部品を一体化した5-in-1「e-POWER」電動ユニットを採用。小型・軽量化とともに高剛性化を実現している。さらに、1.4Lの発電特化型エンジン（HR14DDe）を組み合わせることで、パワートレイン全体として燃費性能および静粛性を向上させた。

加えて、電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を採用。トルクを向上させたモーターとブレーキを統合制御することにより、コーナリングでの走りと快適な乗り心地を実現している。「キックス」として初採用となるSNOWモード（e-4ORCEのみ）をドライブモードに設定し、雪道をはじめとするさまざまなシーンに応じた走りを提供する。

エクステリアデザインは、先進的で大胆な外観を採用。アメリカンフットボールのヘルメットから着想を得たフロントフェイスには、特徴的なシグニチャーランプが目を引く、水平基調でワイドなグリルを採用した。最上位のGグレードのバンパーなどの外装部品には黒色グロス塗装を施し、XおよびX＋、Xシンプルパッケージのフロントバンパーとサイドシルおよびリアバンパーには、スニーカーソールから着想を得たディンプル（ポリゴン）パターンを採用している。

インテリアは、インストルメントパネル、センターコンソール、ドアトリムに合皮やファブリック素材で仕立てたソフトマテリアルを採用。クラストップレベルのニールーム、ヘッドルーム、後席室内幅を確保するとともに、ゼログラビティーシートを後席左右にも採用し、後席の快適性を高めた。さらに、Google搭載のNissanConnectインフォテインメントシステムと、12.3インチのデュアルディスプレイを採用した統合型インターフェースディスプレイ（グレード別設定）を搭載している。

ボディカラーには、「e-POWER」の先進性やクリーンさを表現した「レゾナンスブルー」を採用した2トーンをはじめ、全9種類をラインアップした。

先進安全装備としては、360°セーフティーアシストのもと、プロパイロットを全車標準装備。新たにフロントワイドビュー、インビジブルフードビュー、3Dビュー機能が搭載されたインテリジェントアラウンドビューモニターを採用した。また、インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）&BSW（後側方車両検知警報）、RCTA（後退時車両検知警報）を新たに搭載し、後側方の安全支援を強化している。

あわせて、日産モータースポーツ＆カスタマイズは、新型「キックス」をベースにしたカスタムカー「ROCK CREEK」を先行公開した。正式発表は今夏を、発売は今冬を予定している。専用の内外装パーツや防水シートなどを装備し、アウトドアイメージを強調したモデルで、エクステリアにはブラックを基調に、ROCK CREEK専用の3スロットシルバーを施したフロントグリル、溶岩をイメージした「ラバレッド」のアクセントを配した専用のフロントプロテクター、アルミホイールなどを採用している。

「ROCK CREEK」は2WD車、および4WD（e-4ORCE）車ともに設定予定で、車体本体のメーカー希望小売価格（予定）は、2WD車が約400万円（税込）～、4WD車が約430万円（税込）～となる。

■製品情報新型『キックス』メーカー：日産自動車発売日：6月18日価格（消費税込み）：・X シンプルパッケージ（2WD）：2,999,700円・X（2WD）：3,259,300円・X+（2WD）：3,549,700円・G（2WD）：3,898,400円・X e-4ORCE シンプルパッケージ（4WD）：3,349,500円・X e-4ORCE（4WD）：3,599,200円・X+ e-4ORCE（4WD）：3,889,500円・G e-4ORCE（4WD）：4,248,200円エンジン：HR14DDeカラー：全9種類（「レゾナンスブルー」2トーンほか）

■製品情報新型キックス『ROCK CREEK』メーカー：日産モータースポーツ＆カスタマイズ発売日：今冬予定（正式発表は今夏予定）価格（予定／税込）：・2WD車：約400万円～・4WD車：約430万円～

（文＝リアルサウンド編集部）