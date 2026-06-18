・日経レバが大幅高で初の８万円大台突破、超強気相場で個人投資家の参戦意欲は旺盛

・三菱重がマドを開け買われフシ目の４０００円台回復、防衛ドローン開発加速で思惑呼ぶ

・村田製が一時１８％高と急騰、ＭＬＣＣ需要拡大で大手証券は投資評価「１」に引き上げ

・ＣＣＴは大幅続伸、梓総合研究所と「ＡＩＲ－Ｐｌａｔｅ」販売で協業開始

・竹田ｉＰが一時Ｓ高、プリント配線板基板設計を行う大英エレクトロニクスを子会社化へ

・トライアイズに投資資金の攻勢顕著、ドローン活用による業務革新支援とＡＩ自動運航基盤の構築で業務提携

・ダイヘンが大幅５日続伸、「武雄蓄電所」に「蓄電池パッケージ」を納入

・エニマインドは３日続伸、ＡＩ動画生成ソリューションを提供開始

・扶桑化学がカイ気配、「超高純度コロイダルシリカ」生産設備補助金の計上で最終利益予想を大幅増額

・近畿車はカイ気配スタート、オアシスが７％弱の大株主に急浮上し思惑買い誘う



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出所：MINKABU PRESS