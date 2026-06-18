7月20日よりカンテレ・フジテレビ系で放送がスタートする反町隆史主演ドラマ『GTO』の90秒トレーラーが公開された。

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藤沢とおるによる同名漫画を原作とした本作は、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。1998年版から引き続き反町が主人公・鬼塚英吉を演じ、新たなヒロイン・柏原実央役を生見愛瑠が演じる。そのほか、工藤阿須加、高橋メアリージュン、市川知宏、夙川アトム、近藤芳正、宇梶剛士らが共演に名を連ねている。

公開されたのは、50代となった鬼塚英吉（反町隆史）の姿を収めた90秒のトレーラー。前作から変わらず、型破りな行動や、年齢を重ねたからこその深みを併せ持った鬼塚が、再び教壇に立ち、生徒たちや教員、学園の問題と向き合う姿が映し出されている。

映像は、橋の上をバイクで駆け抜ける爽快なシーンから始まる。新たに赴任する“私立誠進学園”で意気揚々と教壇に立つ鬼塚や、職員室・校長室で繰り広げられる軽快なやり取りなど、新たな物語の一端が垣間見える内容となっている。「教師フィードバック制度」によって生徒が教師を評価していくなか、鬼塚に集まるのは低評価の嵐。鬼塚は、いかにして、この問題と立ち向かっていくのか。新ヒロインの生見愛瑠演じる柏原実央と鬼塚のやり取りや、今回も繰り広げられる鬼塚イジメ、そして彼が生徒たちへ投げかける熱い言葉の数々にも注目だ。

さらに、『GTO』公式SNS（X、Instagram、TikTokなど）やカンテレドラマ公式YouTubeチャンネル「カンテレドラマニア」では、学生役オーディションの舞台裏に迫ったバックステージコンテンツ「Documetary of GTO」が6月20日より配信される。15歳～17歳の“リアル高校生世代”限定で実施され、400名以上の応募者の中から選考された「学生選抜オーディション」。鬼塚が担任を務める1年B組の生徒役に選ばれたキャストたちが、どのような思いでオーディションに挑み、役をつかみ取ったのか。その過程や素顔に迫る特別コンテンツとなっている。『GTO』公式SNSでは、そのティザー映像も配信されている。

また、6月22日22時からの『銀河の一票』放送後には、第1話のPR映像が地上波初放送される。

（文＝リアルサウンド編集部）