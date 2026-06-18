１８日の債券市場で、先物中心限月９月限は反落。年内の米利上げ観測が高まり、１７日の米長期債相場が下落（金利は上昇）したことが円債に影響した。



１７日まで開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利は４会合連続で据え置かれたが、あわせて公表された政策金利見通し（ドットチャート）では年末までに０．２５％利上げされる見通しが示された。米金利の先高観から円債にも売りが及び、債券先物は朝方に一時１２７円８９銭まで軟化。この日の時間外取引で米長期金利の上昇が一服したことを手掛かりに持ち直す場面もあったが、プラス圏に浮上するまでには至らなかった。なお、日銀は「残存期間１年超３年以下」「同３年超５年以下」「同５年超１０年以下」「同１０年超２５年以下」を対象する国債買いオペを通知した。



午前１１時の先物９月限の終値は、前日比１９銭安の１２７円９８銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時２．６３０％に上昇し、その後は前日に比べて０．０２５％高い２．６２０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS