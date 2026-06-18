開催：2026.6.18

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 10 - 5 [Wソックス]

MLBの試合が18日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとWソックスが対戦した。

ヤンキースの先発投手はカルロス・ロドン、対するWソックスの先発投手はアンソニー・ケイで試合は開始した。

1回裏、4番 コディ・ベリンジャー 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 2-0 CWS

2回裏、8番 アンソニー・ボルピ 6球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでヤンキース得点 NYY 3-0 CWS、9番 アリ・サンチェス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 4-0 CWS

3回表、4番 コルソン・モンゴメリー 3球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでWソックス得点 NYY 4-3 CWS

5回裏、7番 ホセ・カバジェロ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 6-3 CWS、1番 ポール・ゴールドシュミット 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでヤンキース得点 NYY 9-3 CWS

7回裏、6番 ジャズ・チザム 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 10-3 CWS

8回表、4番 コルソン・モンゴメリー 3球目を打ってセンターへのホームランでWソックス得点 NYY 10-4 CWS

9回表、9番 サム・アントナッチ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでWソックス得点 NYY 10-5 CWS

試合は10対5でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのカルロス・ロドンで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はWソックスのアンソニー・ケイで、ここまで6勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-18 11:12:18 更新