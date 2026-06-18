開催：2026.6.18

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 9 - 4 [ガーディアンズ]

MLBの試合が18日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとガーディアンズが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロート、対するガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズで試合は開始した。

1回裏、1番 クリスチャン・イエリチ 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 1-0 CLE、6番 サル・フリリック 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 3-0 CLE

2回裏、1番 クリスチャン・イエリチ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 4-0 CLE、3番 ブライス・チュラング 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 5-0 CLE

4回表、5番 ダニエル・シュニーマン 5球目を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでガーディアンズ得点 MIL 5-4 CLE

4回裏、2番 ジャクソン・チョウリオ 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 7-4 CLE

8回裏、7番 アンドルー・ボーン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 8-4 CLE、8番 クーパー・プラット 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 9-4 CLE

試合は9対4でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのチャド・パトリックで、ここまで4勝3敗3S。負け投手はガーディアンズのギャビン・ウィリアムズで、ここまで9勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-18 11:14:17 更新