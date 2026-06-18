開催：2026.6.18

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 5 - 7 [ジャイアンツ]

MLBの試合が18日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとジャイアンツが対戦した。

ブレーブスの先発投手はＪＲ・リッチー、対するジャイアンツの先発投手はカーソン・ウィゼンハントで試合は開始した。

1回表、4番 ラファエル・ディバース 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 ATL 0-1 SF

2回表、6番 ウィリー・アダメス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 ATL 0-2 SF、1番 ルイス・アラエス 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでジャイアンツ得点 ATL 0-4 SF、2番 ブライス・エルドリッジ 5球目を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 ATL 0-5 SF

6回裏、5番 オースティン・ライリー 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 1-5 SF、7番 ドミニク・スミス 6球目を打ってセンターへの犠牲フライでブレーブス得点 ATL 2-5 SF

9回表、1番 ルイス・アラエス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 ATL 2-7 SF

9回裏、1番 マウリシオ・デュボン 6球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 4-7 SF、ピッチャー トリスタン・ベックがワイルドピッチでブレーブス得点 ATL 5-7 SF

試合は5対7でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのカーソン・ウィゼンハントで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はブレーブスのＪＲ・リッチーで、ここまで1勝2敗0S。ジャイアンツのベックにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-18 11:16:19 更新