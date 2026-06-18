山形県寒河江市ではけさからクマの目撃情報が相次いでいます。緊急銃猟も視野に警戒が続いています。

【画像】クマ目撃現場付近

市や警察によりますと、きょう午前３時５０分ごろ、寒河江市寒河江にある東北グンゼの近くで体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。

現場は東北グンゼの北側の道路で、今のところ被害やクマの足跡は確認されていません。

近くには寒河江工業高校があり、警察がパトロールを実施し、市と連携し登校時間に注意喚起をおこなっています。

ほぼ同じ時刻には、寒河江市工業高校の東側の道路でもクマ１頭が目撃されています。

■近くのエリアでさらに目撃が・・・

さらに、午前５時１５分ごろ、寒河江市営球場の西側３００メートルあたりから長岡山方面へ向かうクマ１頭も目撃されています。

午前９時ごろには長岡山付近でもクマ１頭が目撃されています。近くにはさくらんぼ畑があり、近くの道路では一部交通規制が敷かれています。現在クマの姿は確認されていませんが、市と警察が捜索を続けています。また、緊急銃猟も視野に入れているということです。

ほぼ同じ時刻には、寒河江市の龍泉寺の裏にあるさくらんぼ畑でもクマ１頭が目撃されています。近くの道路では一部交通規制が敷かれています。市が近くを公用車で巡回するなど警戒しています。さらに、猟友会も出動していて、緊急銃猟も視野に警戒を続けているということです。

寒河江市できょう目撃されたクマは、いずれも体長およそ１メートルとみられています。目撃現場はいずれも距離が近く、目撃されたうち少なくとも一部は同一個体の可能性が高いということです。

■目撃現場近くで警戒続く（画像）