リミックスポイント <3825> [東証Ｓ] が6月18日昼(11:30)に配当修正を発表。従来未定としていた27年3月期の上期配当を見送るとし、従来未定としていた下期配当は3円実施する方針とした。年間配当は前期比2円減の3円に減配となる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2027年3月期の期末配当につきまして、安定的な株主還元の観点から、1株当たり3円を普通配当として実施する方針といたしました。さらに、2027年3月期の業績が特別に好調であると判断される場合には、株主の皆さまへの利益還元を一層充実させるため、普通配当に加えて、追加的な株主還元として特別配当の実施を検討してまいります。具体的には、2027年３月31日時点におけるBTC価格が1BTC＝90,000米ドルを上回って推移している可能性が高いと判断した場合を一つの目安とし、当社が公表した2027年3月期業績予想におけるBTC価格前提レンジ（1BTC＝86,000米ドルから116,000米ドル）、当社の暗号資産取得価格、利益水準、キャッシュ・フロー、財務状況、会社法上の分配可能額および今後の成長投資に必要な資金等を総合的に勘案した上で、普通配当３円に加えて特別配当を実施し、1株当たり5円以上の期末配当を目指してまいります。なお、特別配当は現時点では未定であり、上記目安に達する場合であっても、当社の業績、キャッシュ・フロー、財務状況、分配可能額、成長投資資金、市場環境その他の要因を総合的に勘案した結果、特別配当を実施しない可能性があります。