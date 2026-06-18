18日前引けの日経平均株価は6日続伸。前日比1150.05円（1.65％）高の7万1052.30円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は990、値下がりは516、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を261.47円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が173.78円、イビデン <4062>が134.76円、村田製 <6981>が113.44円、ファストリ <9983>が90.91円と続いた。



マイナス寄与度は43.41円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、信越化 <4063>が14.58円、ＫＤＤＩ <9433>が12.67円、フジクラ <5803>が10.26円、中外薬 <4519>が9.35円と並んだ。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は銀行で、以下、電気機器、サービス、その他金融が続いた。値下がり上位には海運、石油・石炭、空運が並んだ。



株探ニュース