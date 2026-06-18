18日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比55.5％増の4346億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同56.0％増の3407億円だった。



個別ではＳＭＤＡＭ 日経２２５ <1397> 、グローバルＸ テック・トップ２０－日本株式 <2854> 、ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ プライム １５０ <2017> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ Ｅｘ <1585> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年４回決算型） <2625> など77銘柄が新高値。中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、日経４００ダブルインバース・インデックス連動 <1472> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> など21銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が3.85％高と大幅な上昇。



日経平均株価が1150円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2449億200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1911億4800万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が256億1900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が231億7900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が131億3100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が100億5300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が98億8000万円の売買代金となった。



株探ニュース