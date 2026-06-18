18日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数258、値下がり銘柄数265と、売り買いが拮抗した。



個別ではエムビーエス<1401>、エスネットワークス<5867>が一時ストップ高と値を飛ばした。タイミー<215A>、イントランス<3237>、ヌーラボ<5033>、ＭＴＧ<7806>など6銘柄は年初来高値を更新。ステラファーマ<4888>、イオレ<2334>、ノースサンド<446A>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、ｔｒｉｐｌａ<5136>は値上がり率上位に買われた。



一方、ジーネクスト<4179>がストップ安。Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ベースフード<2936>、ｖｉｓｕｍｏ<303A>、海帆<3133>、ブッキングリゾート<324A>など23銘柄は年初来安値を更新。パワーエックス<485A>、バトンズ<554A>、ビーマップ<4316>、犬猫生活<556A>、Ｔ．Ｓ．Ｉ<7362>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース