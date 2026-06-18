　18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　244902　　　57.6　　　 81990
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 25619　　　39.4　　　　2532
３. <200A> 野村日半導　　　 23723　　　54.2　　　　6075
４. <1321> 野村日経平均　　 23179　　 101.7　　　 74330
５. <2644> ＧＸ半導日株　　 14653　　　51.6　　　　4864
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 13131　　　23.8　　　 97790
７. <1360> 日経ベア２　　　 10053　　 108.4　　　　62.0
８. <1579> 日経ブル２　　　　9880　　　37.2　　　 885.5
９. <1398> ＳＭＤリート　　　7096　　 125.7　　　1810.0
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　5479　　 126.9　　　 998.7
11. <1306> 野村東証指数　　　4480　　 102.3　　　 431.6
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　3322　　 123.0　　　　7396
13. <1540> 純金信託　　　　　2874　　　57.0　　　 20795
14. <1615> 野村東証銀行　　　2478　　　 1.8　　　 730.4
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　1932　　 180.8　　　 74060
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1734　　　18.0　　　　5053
17. <1330> 上場日経平均　　　1515　　　-7.6　　　 74370
18. <2243> ＧＸ半導体　　　　1447　　 -27.8　　　　5255
19. <1308> 上場東証指数　　　1281　　 908.7　　　　4266
20. <1358> 上場日経２倍　　　1240　　　43.4　　　156800
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1237　　 150.4　　　　 102
22. <1542> 純銀信託　　　　　1210　　　63.3　　　 32710
23. <1356> ＴＰＸベア２　　　1194　　 144.7　　　 109.1
24. <1571> 日経インバ　　　　1115　　 409.1　　　　 281
25. <282A> ＧＸ半導１０　　　1054　　　75.1　　　　3183
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1025　　　28.1　　　 78600
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1007　　 -18.0　　　1904.5
28. <1489> 日経高配５０　　　 921　　 -19.0　　　　3273
29. <1655> ｉＳ米国株　　　　 812　　 253.0　　　 868.5
30. <1346> ＭＸ２２５　　　　 757　　 -71.2　　　 73860
31. <213A> 上場半導体株　　　 734　　　38.2　　　 561.2
32. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 711　　　-5.6　　　 421.4
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 661　　 119.6　　　　2575
34. <2036> 金先物Ｗブル　　　 630　　　49.3　　　164900
35. <2559> ＭＸ全世界株　　　 630　　　 9.0　　　　2973
36. <1545> 野村ナスＨ無　　　 556　　　 6.1　　　 244.7
37. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 547　　 -58.5　　　　4580
38. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 492　　 -12.5　　　　1121
39. <2631> ＭＸナスダク　　　 468　　 -14.3　　　 34590
40. <2512> 野村外国債Ｈ　　　 448　 44700.0　　　 737.2
41. <2244> ＧＸＵテック　　　 443　　　22.7　　　　3573
42. <314A> ｉＳゴールド　　　 438　　 182.6　　　 328.9
43. <453A> ｉＳ米債カバ　　　 434　　2452.9　　　 803.4
44. <2033> コスピブル　　　　 417　　　71.6　　　141950
45. <2511> 野村外国債券　　　 381　　1905.3　　　1196.0
46. <221A> ＭＸ日半導体　　　 359　　　55.4　　　1586.0
47. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 349　　　59.4　　　 343.2
48. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 349　　　58.6　　　　 899
49. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 344　　　 4.6　　　　2788
50. <2620> ｉＳ米債１３　　　 336　 16700.0　　　 373.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース