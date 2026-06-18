ETF売買代金ランキング＝18日前引け
18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 244902 57.6 81990
２. <1357> 日経Ｄインバ 25619 39.4 2532
３. <200A> 野村日半導 23723 54.2 6075
４. <1321> 野村日経平均 23179 101.7 74330
５. <2644> ＧＸ半導日株 14653 51.6 4864
６. <1458> 楽天Ｗブル 13131 23.8 97790
７. <1360> 日経ベア２ 10053 108.4 62.0
８. <1579> 日経ブル２ 9880 37.2 885.5
９. <1398> ＳＭＤリート 7096 125.7 1810.0
10. <1568> ＴＰＸブル 5479 126.9 998.7
11. <1306> 野村東証指数 4480 102.3 431.6
12. <1329> ｉＳ日経 3322 123.0 7396
13. <1540> 純金信託 2874 57.0 20795
14. <1615> 野村東証銀行 2478 1.8 730.4
15. <1320> ｉＦ日経年１ 1932 180.8 74060
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1734 18.0 5053
17. <1330> 上場日経平均 1515 -7.6 74370
18. <2243> ＧＸ半導体 1447 -27.8 5255
19. <1308> 上場東証指数 1281 908.7 4266
20. <1358> 上場日経２倍 1240 43.4 156800
21. <1459> 楽天Ｗベア 1237 150.4 102
22. <1542> 純銀信託 1210 63.3 32710
23. <1356> ＴＰＸベア２ 1194 144.7 109.1
24. <1571> 日経インバ 1115 409.1 281
25. <282A> ＧＸ半導１０ 1054 75.1 3183
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1025 28.1 78600
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1007 -18.0 1904.5
28. <1489> 日経高配５０ 921 -19.0 3273
29. <1655> ｉＳ米国株 812 253.0 868.5
30. <1346> ＭＸ２２５ 757 -71.2 73860
31. <213A> 上場半導体株 734 38.2 561.2
32. <1475> ｉＳＴＰＸ 711 -5.6 421.4
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 661 119.6 2575
34. <2036> 金先物Ｗブル 630 49.3 164900
35. <2559> ＭＸ全世界株 630 9.0 2973
36. <1545> 野村ナスＨ無 556 6.1 244.7
37. <1671> ＷＴＩ原油 547 -58.5 4580
38. <563A> ＧＸＮデカバ 492 -12.5 1121
39. <2631> ＭＸナスダク 468 -14.3 34590
40. <2512> 野村外国債Ｈ 448 44700.0 737.2
41. <2244> ＧＸＵテック 443 22.7 3573
42. <314A> ｉＳゴールド 438 182.6 328.9
43. <453A> ｉＳ米債カバ 434 2452.9 803.4
44. <2033> コスピブル 417 71.6 141950
45. <2511> 野村外国債券 381 1905.3 1196.0
46. <221A> ＭＸ日半導体 359 55.4 1586.0
47. <408A> ｉＳＢＡＩ 349 59.4 343.2
48. <513A> ＧＸ防衛日株 349 58.6 899
49. <2840> ｉＦＥナ百無 344 4.6 2788
50. <2620> ｉＳ米債１３ 336 16700.0 373.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 244902 57.6 81990
２. <1357> 日経Ｄインバ 25619 39.4 2532
３. <200A> 野村日半導 23723 54.2 6075
４. <1321> 野村日経平均 23179 101.7 74330
５. <2644> ＧＸ半導日株 14653 51.6 4864
６. <1458> 楽天Ｗブル 13131 23.8 97790
７. <1360> 日経ベア２ 10053 108.4 62.0
８. <1579> 日経ブル２ 9880 37.2 885.5
９. <1398> ＳＭＤリート 7096 125.7 1810.0
10. <1568> ＴＰＸブル 5479 126.9 998.7
11. <1306> 野村東証指数 4480 102.3 431.6
12. <1329> ｉＳ日経 3322 123.0 7396
13. <1540> 純金信託 2874 57.0 20795
14. <1615> 野村東証銀行 2478 1.8 730.4
15. <1320> ｉＦ日経年１ 1932 180.8 74060
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1734 18.0 5053
17. <1330> 上場日経平均 1515 -7.6 74370
18. <2243> ＧＸ半導体 1447 -27.8 5255
19. <1308> 上場東証指数 1281 908.7 4266
20. <1358> 上場日経２倍 1240 43.4 156800
21. <1459> 楽天Ｗベア 1237 150.4 102
22. <1542> 純銀信託 1210 63.3 32710
23. <1356> ＴＰＸベア２ 1194 144.7 109.1
24. <1571> 日経インバ 1115 409.1 281
25. <282A> ＧＸ半導１０ 1054 75.1 3183
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1025 28.1 78600
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1007 -18.0 1904.5
28. <1489> 日経高配５０ 921 -19.0 3273
29. <1655> ｉＳ米国株 812 253.0 868.5
30. <1346> ＭＸ２２５ 757 -71.2 73860
31. <213A> 上場半導体株 734 38.2 561.2
32. <1475> ｉＳＴＰＸ 711 -5.6 421.4
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 661 119.6 2575
34. <2036> 金先物Ｗブル 630 49.3 164900
35. <2559> ＭＸ全世界株 630 9.0 2973
36. <1545> 野村ナスＨ無 556 6.1 244.7
37. <1671> ＷＴＩ原油 547 -58.5 4580
38. <563A> ＧＸＮデカバ 492 -12.5 1121
39. <2631> ＭＸナスダク 468 -14.3 34590
40. <2512> 野村外国債Ｈ 448 44700.0 737.2
41. <2244> ＧＸＵテック 443 22.7 3573
42. <314A> ｉＳゴールド 438 182.6 328.9
43. <453A> ｉＳ米債カバ 434 2452.9 803.4
44. <2033> コスピブル 417 71.6 141950
45. <2511> 野村外国債券 381 1905.3 1196.0
46. <221A> ＭＸ日半導体 359 55.4 1586.0
47. <408A> ｉＳＢＡＩ 349 59.4 343.2
48. <513A> ＧＸ防衛日株 349 58.6 899
49. <2840> ｉＦＥナ百無 344 4.6 2788
50. <2620> ｉＳ米債１３ 336 16700.0 373.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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