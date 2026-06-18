28年ぶり復活『GTO』“生徒役”リアル高校生世代オーディションの裏側に密着 バックステージコンテンツ配信
俳優・反町隆史が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『GTO』（7月20日スタート、毎週月曜 後10：00）で生徒役オーディションの裏側に密着したバックステージコンテンツ『Documentary of GTO』を20日から配信する。
【画像】反町隆史主演の7月期『GTO』ポスタービジュアル解禁
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が、28年ぶりに連続ドラマで復活する。
同作では、15〜17歳の“リアル高校生世代”限定での生徒役オーディションが実施された。応募総数400名を超える若き俳優陣が参加。書類審査を経て、最大4回にわたる選考オーディションを勝ち抜き、約3ヶ月にわたる厳正な審査を経て選ばれた。
反町演じる鬼塚が赴任する“私立誠進学園”で担任を受け持つ1年B組の生徒キャストとして、稲垣来泉、及川桃利、大島美優、梶原叶渚、川口和空、北里琉、柴崎楓雅、難波碧空（LIL LEAGUE）、西浦心乃助（The Right Light）、堀口真帆、森本陸斗に加え、松尾そのま、大石愛陽、高木龍之介、金子遥、伊藤駿太、角田一絆、永井湖白、西川実花、山本雪菜、上村佳里奈、富居玲衣、新井乃愛、川辺慶乃、金澤颯、高橋佑大朗（※高＝はしごだか）、齊藤虎ノ介、神江ジョーらが決定した。
そんな「学生選抜オーディション」の舞台裏に迫ったバックステージコンテンツ『Documentary of GTO』が20日から配信されるのに先立ってティザー映像を配信している。鬼塚が担任を務める１年Ｂ組の生徒役に選ばれたキャストたちが、どのような思いでオーディションに挑み、役をつかみ取ったのか。その過程や素顔に迫る特別コンテンツとなっている。
このほか、初回放送まで残り1ヶ月となり、期待も高まる中、本日、90秒トレーラー（予告編）が解禁となり、“50代となった鬼塚英吉”の本編映像が初お披露目された。
【画像】反町隆史主演の7月期『GTO』ポスタービジュアル解禁
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が、28年ぶりに連続ドラマで復活する。
反町演じる鬼塚が赴任する“私立誠進学園”で担任を受け持つ1年B組の生徒キャストとして、稲垣来泉、及川桃利、大島美優、梶原叶渚、川口和空、北里琉、柴崎楓雅、難波碧空（LIL LEAGUE）、西浦心乃助（The Right Light）、堀口真帆、森本陸斗に加え、松尾そのま、大石愛陽、高木龍之介、金子遥、伊藤駿太、角田一絆、永井湖白、西川実花、山本雪菜、上村佳里奈、富居玲衣、新井乃愛、川辺慶乃、金澤颯、高橋佑大朗（※高＝はしごだか）、齊藤虎ノ介、神江ジョーらが決定した。
そんな「学生選抜オーディション」の舞台裏に迫ったバックステージコンテンツ『Documentary of GTO』が20日から配信されるのに先立ってティザー映像を配信している。鬼塚が担任を務める１年Ｂ組の生徒役に選ばれたキャストたちが、どのような思いでオーディションに挑み、役をつかみ取ったのか。その過程や素顔に迫る特別コンテンツとなっている。
このほか、初回放送まで残り1ヶ月となり、期待も高まる中、本日、90秒トレーラー（予告編）が解禁となり、“50代となった鬼塚英吉”の本編映像が初お披露目された。