女優の大竹しのぶ（68）が17日放送のNHK AM「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・00）に出演。家庭教師をクビになった過去について語った。

大竹は家庭教師の話題から「私、家庭教師には苦い思い出がありまして」と切り出した。

中学時代、隣の家に住む小学生の「お母さまに頼まれて」家庭教師をすることになったという。「ちゃんとお小遣い上げるから」と言われていざ始めてみたものの、「頑張りまーすとか言ってて、4回でクビになりました」と苦笑した。

「なぜかと言うと、自分も中学校に入ったばかりで、クラブ活動をして」「凄い疲れていて。子供が子供に勉強を教えているどころじゃなくて。学校でエネルギー全部使い果たして」と大竹。

「ようこちゃん、こっからここまで読んどいてって言って、カーッって寝ちゃっていたんです」とぶっちゃけ、「次のときもカーッて寝て。でも300円とかもらったかな」と回顧。だが次の回で「しのぶちゃん、もうやんなくていいわ、ようこ、自分で勉強できるようになったから」と言われたという。

「あれは絶対クビだろうなって思っています。ハハハハ」と笑ってみせた。