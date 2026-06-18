ひとり芸日本一決定戦「R−1グランプリ2026」で優勝した今井らいぱち（39）が、17日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。芸名の命名秘話を明かした。

同番組では今井とともに「カーネーション」の岡下雅典と吉田結衣、「見取り図」盛山晋太郎がゲスト出演した。現在番組出演本数が急増中の「カーネーション」について、MCの「かまいたち」濱家隆一は「今一番来ると言われてるコンビ」と紹介した。

しかし相方の山内健司は「スタッフさんが大絶賛してましたよ」と切り出し、「今までになかったジャンルというか、リベラルフェミニストとして」と芸風をイジると、吉田は「そんな肩書き、やめてください！違う違う」とツッコんだ。

そしてR−1王者となり、生活の激変ぶりを語った今井については「同じ劇場で同じ世代でやってた」という盛山が、「デビューした時からかわいがってまして、芸名をつけたのも僕。弟みたいな存在」と打ち明けた。

これに今井は「その前はゆりやん（レトリィバァ）が命名してくれた、“今井まいまいまい太郎”になる予定で進んでた」と回想。「それで行こうって決めたんですけど、盛山さんに相談したら、“お前、そんなもんアカン”って言われて」と振り返った。

すると盛山は、他に候補だった芸名として「当時（今井が）悩んでたのが、今井まいまいまい太郎か、漢（おとこ）」と説明。MCの「かまいたち」濱家隆一が「漢っていう芸名はな？」と振ると、吉田は即座に「このご時世に合わないと思います」とバッサリ。盛山は「引き締めてくるな〜」と感心していた。