元AKB48で、現在は会社員としての顔を持つ片山陽加（36）が18日、Xを更新。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会のイングランド−クロアチア戦を現地観戦したことを報告した。

片山は「これからイングランドvsクロアチア観戦してきます！！ モドリッチ率いるクロアチアのユニフォーム着て応援」と、スタジアムでの様子を投稿。「取ったり取られたりの攻防戦。両者サポーターのコールが凄い！！」「初めて生で見るPK。見てるこちらまで大緊張した」と、イングランドFWハリー・ケイン（32＝Bミュンヘン）のPKシーンなど、試合中も興奮の様子でつづった。

片山は、ダラスで行われた日本−オランダ戦と、今回の2試合を観戦した模様で、試合後には「イングランド対クロアチア ハラハラする場面が多い面白い試合でした まさか6点分のシュートが見られるとは！ ダラススタジアムで2試合見れて幸せ 欲を言えば

日本戦、もう一回生で見たかった。。。今日はクロアチアとテキサス満載 ウェスタンブーツとカウボーイハットを」と、おなかをのぞかせ、ショートパンツにブーツスタイルの観戦ファッションとともに、感想もつづった。

片山は06年にAKB48の3期生としてデビュー。同期は柏木由紀ら。14年9月にグループを卒業後は、女優、タレントとして活動。22年からは一般企業で会社員としても働いている。