女子ネーションズリーグ

バレーボール女子のネーションズリーグ第2週フィリピン大会が17日に行われ、日本はセルビアを3-2（20-25、26-24、18-25、32-30、15-7）で撃破した。第1セットで24歳の荒木彩花（SAGA久光）が負傷。試合後のチームメートの行動に反響が広がっている。

フルセットの死闘を制し、第1週のカナダ大会から無傷5連勝とした日本。セットカウント1-2と追い込まれた第4セットを長いデュースの末に奪うと、最終第5セットも勢いに乗って制した。

アクシデントが発生したのは第1セット、14-17の場面だ。セッターの関菜々巳がツーアタックを見せポイントを奪ったが、その動きの中で荒木が助走してジャンプし、着地した際に左足を負傷。スタッフに抱えられてコートを後にした。

勝利後、集合写真撮影の際に日本選手は手で丸をつくり、顔の前にもってきた。荒木のトレードマークのゴーグルをイメージしたとみられる。チームメートの気遣いに、X上のファンも反応した。

「ゴーグルのポーズですね」

「みんな写真の時たぶん荒木選手のゴーグルのポーズしてたよね？ やさしいチームだなぁ」

「最後の集合写真のポーズがゴーグルだったの泣いた」

「荒木選手の愛用のゴーグルのポーズをみんなでやってた」

「集合写真で荒木選手のゴーグルのポーズしてるのめっちゃ良き」

日本は18日は試合がなく、19日にチェコと対戦する。



（THE ANSWER編集部）