W杯連覇へ好発進

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグJ組のアルゼンチンは16日（日本時間17日）、米カンザスシティでアルジェリアと対戦した。リオネル・メッシが、いきなりハットトリックの大活躍で3-0発進。38歳でもキレキレのスーパースターに、日本が誇るスーパージョッキーを重ねるファンもいた。

アルゼンチン連覇への号砲を鳴らしたのは、やはりメッシだった。アルジェリア戦の前半17分、エリア外で左足を振り抜き、見事にゴールネットを揺らした。

38歳は止まらない。後半15分にこぼれ球に反応して2点目を挙げれば、後半31分にもゴール。初戦でいきなりハットトリックとし、クローゼ（ドイツ）が保持するW杯最多16得点に並んだ。

年齢を重ねても変わらぬ輝きを放つメッシを見て、競馬界のスーパースターを思い浮かべる日本人もいた。

デビュー40年目、57歳の武豊騎手は今年、安田記念と宝塚記念と2週連続G1制覇で、2週連続でG1最年長勝利記録を更新。宝塚記念後のインタビューでは「ようやくピークが来たみたいで。遅咲きでした」と話し、ファンを笑わせた。

Xにはこのコメントを引き合いに、「メッシも今がピークで遅咲きなんかな笑」「メッシも豊さんも今が全盛期 遅咲きです」「メッシもようやくピークが来ましたね。遅咲きでした」「武豊といいメッシといい最近は遅咲きのスターが目立つなぁ…」「メッシが武豊みたいなポジになりつつある ずっといる」などのコメントが並んだ。

W杯連覇へ最高のスタートを切ったメッシとアルゼンチン。次戦は22日（日本時間23日）にオーストリアと戦う。



（THE ANSWER編集部）