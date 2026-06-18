オランダ戦後にユニフォーム交換をする一幕

日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

この試合後に見られたとある光景が「泣けてきます」と反響を呼んでいる。

ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダイクにヘディング弾を決められて先制を許す苦しい展開となった。日本代表は同14分に中村のゴールで同点に追いつくも、同19分にFWクリセンシオ・サマーフィルに勝ち越し弾を許してしまう。しかし試合終盤、FW小川航基が放ったヘディングシュートがMF鎌田大地に当たり、ゴールネットへと吸い込まれて再び同点に追いついた。

勝ち点1を分け合う熱戦の直後、両チームの選手たちが交流した姿を、オランダ代表公式インスタグラムが公開。DF板倉滉がアヤックスでチームメイトのFWボウト・ヴェグホルストと、FW塩貝健人はNECナイメヘンで共闘したGKロビン・ローフスとユニフォームを交換する様子を動画で投稿している。板倉とヴェグホルストは抱擁していくつか言葉を交わし、塩貝とローフスはそれぞれのユニフォームを見せながら記念撮影した上で握手を交わしていた。

クラブでの戦いで築いた絆が垣間見える動画に、コメント欄では「ステキですね」「素晴らしい光景です」「オレンジ軍団にリスペクトと感謝を」「泣けてきます」「国境無くなってきた」などの声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）