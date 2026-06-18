ヴォイチェフ・イグナティウク氏が川崎のS＆Cコーチに就任

Jリーグのシーズンが秋春制に移行する2026/27シーズンに向けて、各クラブが戦力を整えている。

そうしたなかでJ1クラブで起きた人事に「マジで！？」「良い補強！」など注目が集まっている。

川崎は6月18日にトップチームのストレングス＆コンディショニングコーチ（S＆Cコーチ）にヴォイチェフ・イグナティウク氏が就任することを発表した。2023年にマチェイ・スコルジャ元監督とともに浦和に加わり、3年半にわたってフィジカルコーチを務め、「テック」の愛称で親しまれた指導者は、惜しまれながらも百年構想リーグを最後に契約満了が発表されていた。

イグナティウク氏は川崎のS＆Cコーチ就任のリリースのなかで、「私を信頼し、これほど素晴らしいクラブの一員となる機会を与えてくれたクラブに心から感謝いたします。選手、コーチ、スタッフ、そしてクラブの成功のために日々尽力されているすべての方々と共に仕事ができることを楽しみにしています」と川崎への感謝を語った。

そして、「私のこれまでのキャリアにおいても、そして一個人としても、日本は非常に大きな意味を持つ場所です。日本のサッカー界で仕事をしていくなかで、私はかけがえのない経験を得ました。そして、日本のサッカーをこれほど特別なものにしている文化や価値観、そして人々に深い敬意と愛着を抱くようになりました。プロフェッショナルとしての歩みをこの日本で続けられることを大変光栄に感じており、心から感謝しています」と日本での仕事を続けられることの喜びを表現した。

SNSでも「またお会いできるのを楽しみにしてます」「良い補強！」「マジで！？」「いきなりキター！！」「心の底からお願いします」「川崎だったら、間違いなく愛される存在になるよ」「すぐ会えるの嬉しい」など注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）