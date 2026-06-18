長井市に住む50代の女性がことし2月から5月にかけて特殊詐欺の被害に遭い、合わせて約7450万円をだまし取られました。



山形県警察の調べによりますと、長井市に住む50代の女性はことし2月中旬、投資サイトを閲覧中、意図せずにLINEアカウント追加の表示をタップしてしまい、青木を名乗る人物とつながりを持ちました。その後、青木から株式投資を勧められ、投資の先生として井出を紹介された上で、「着実戦略グループ」というグループLINEでアドバイスを受けるようになりました。

井出からは「簡単に多くの利益を得ることができる」などと言われて信用して指定口座に現金を振り込むようになり、投資金額が振り込み限度額を超える時は投資会社の社員を名乗る相手に手渡ししていました。ことし４月以降、振り込みや手渡しで渡した金額は合計で7450万円ということです。井出から紹介された投資用アプリには、投資した金額が反映され、利益も出ているように見えましたが、出金しようとしたところ、井出から「利益が1億4000万円でたので、10％の1400万円が必要だ」などと言われて手数料を要求され、家族や警察に相談して被害に気付きました。

県警察・特殊詐欺対策強化推進本部は「SNSで投資や金もうけの話をされたら要注意。詐欺を疑いすぐに相談してほしい」などと呼びかけています。

