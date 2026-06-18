中学生の英語力 都道府県、政令指定都市ランキング 1位は福井県 英検3級レベルを84.6%が達成
18日に文部科学省が発表した、中学生の自治体別の英検3級相当以上達成率は以下の通り。
尚、全国では54.6%と、前年度より2.2ポイント増加した。
【都道府県】
1. 福井県：84.6%
2. 東京都：68.9%
3. 三重県：65.8%
4. 岐阜県：60.4%
5. 福岡県：59.8%
6. 石川県：59.5%
7. 群馬県：59.1%
8. 埼玉県：56.8%
9. 京都府：55.6%
10. 長野県：55.5%
11. 千葉県：55.3%
12. 大阪府：54.5%
13. 愛知県：54.3%
14. 茨城県：52.2%
15. 富山県：51.9%
15. 奈良県：51.9%
15. 鹿児島県：51.9%
18. 徳島県：51.8%
19. 滋賀県：51.4%
20. 岡山県：51.3%
21. 鳥取県：50.0%
22. 神奈川県：49.7%
23. 愛媛県：49.8%
24. 熊本県：49.4%
25. 長崎県：49.1%
26. 岩手県：48.6%
27. 高知県：48.3%
28. 香川県：48.2%
28. 宮崎県：48.2%
30. 和歌山県：47.6%
31. 山梨県：47.5%
31. 広島県：47.5%
33. 山形県：47.2%
34. 栃木県：45.8%
35. 北海道：45.2%
36. 秋田県：45.1%
37. 島根県：44.5%
38. 大分県：44.4%
39. 宮城県：44.1%
40. 山口県：43.6%
41. 兵庫県：42.4%
42. 佐賀県：41.9%
42. 沖縄県：41.9%
44. 静岡県：41.8%
45. 青森県：40.5%
46. 福島県：40.1%
47. 新潟県：37.4%
【政令指定都市】
1. さいたま市：88.9%
2. 横浜市：71.6%
3. 福岡市：65.6%
4. 名古屋市：61.0%
5. 堺市：60.7%
6. 川崎市：60.6%
7. 大阪市：60.3%
8. 京都市：59.0%
9. 神戸市：57.5%
10. 静岡市：57.1%
10. 広島市：57.1%
12. 仙台市：57.0%
13. 札幌市：56.2%
14. 千葉市：55.9%
15. 熊本市：54.4%
16. 浜松市：54.0%
17. 北九州市：53.1%
18. 岡山市：52.0%
19. 相模原市：50.4%
20. 新潟市：37.3%
文科省によると、調査は公立中学校・特別支援学校中学部で、特に指定がない場合、2月1日に行われた。