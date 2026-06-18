反町隆史主演『GTO』50代の鬼塚永吉、本編映像が初お披露目 90秒トレーラー解禁
俳優・反町隆史が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『GTO』（7月20日スタート、毎週月曜 後10：00）の90秒トレーラーが解禁された。
【動画】50代の鬼塚永吉、本編映像が初お披露目『GTO』90秒トレーラー
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が、28年ぶりに連続ドラマで復活する。
初回放送まで残り1ヶ月となり、期待も高まる中、本日、90秒トレーラー（予告篇）が解禁となり、“50代となった鬼塚英吉”の本編映像が初お披露目された。
さらに、15〜17歳の“リアル高校生世代”限定で実施され、400n人以上の応募者の中から選考された「学生選抜オーディション」の舞台裏に迫ったバックステージコンテンツ「Documentary of GTO」の制作も発表され、『GTO』公式SNS（X、Instagram、TikTok等）では、そのティザー映像を配信している。今後、『Documentary of GTO』本編の配信も予定されている。
本日解禁された90秒トレーラーでは、前作から変わらず、型破りな行動や、年齢を重ねたからこその深みを併せ持った鬼塚が、再び教壇に立ち、生徒たちや教員、学園の問題と向き合う姿が映し出されている。
映像は、橋の上をバイクで駆け抜ける爽快なシーンから始まる。新たに赴任する“私立誠進学園”で意気揚々と教壇に立つ鬼塚や、職員室・校長室で繰り広げられる軽快なやり取りなど、新たな物語の一端が垣間見える内容となっている。「教師フィードバック制度」によって生徒が教師を評価していく中、鬼塚に集まるのは低評価の嵐。果たして、いかにして、この問題と立ち向かっていくのか。
【動画】50代の鬼塚永吉、本編映像が初お披露目『GTO』90秒トレーラー
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が、28年ぶりに連続ドラマで復活する。
さらに、15〜17歳の“リアル高校生世代”限定で実施され、400n人以上の応募者の中から選考された「学生選抜オーディション」の舞台裏に迫ったバックステージコンテンツ「Documentary of GTO」の制作も発表され、『GTO』公式SNS（X、Instagram、TikTok等）では、そのティザー映像を配信している。今後、『Documentary of GTO』本編の配信も予定されている。
本日解禁された90秒トレーラーでは、前作から変わらず、型破りな行動や、年齢を重ねたからこその深みを併せ持った鬼塚が、再び教壇に立ち、生徒たちや教員、学園の問題と向き合う姿が映し出されている。
映像は、橋の上をバイクで駆け抜ける爽快なシーンから始まる。新たに赴任する“私立誠進学園”で意気揚々と教壇に立つ鬼塚や、職員室・校長室で繰り広げられる軽快なやり取りなど、新たな物語の一端が垣間見える内容となっている。「教師フィードバック制度」によって生徒が教師を評価していく中、鬼塚に集まるのは低評価の嵐。果たして、いかにして、この問題と立ち向かっていくのか。