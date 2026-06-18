サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１８日、グループリーグＫ組のポルトガル−コンゴ民主共和国が行われ、１−１で引き分けた。

ポルトガル１―１コンゴ民主共和国

コンゴ民主共和国がＷ杯初得点を挙げ、勝ち点１をつかんだ。１点を追う前半終了間際にウィサが頭で決めて追いつき、後半は集中力を切らさず守り切った。ロナルドらタレントぞろいのポルトガルは６分にＪ・ネベスのヘディングシュートで先制したが、その後は決定機を生かせなかった。

ウィサが同点ヘッド

泥臭く戦い、歴史を変える「１点」をつかみとった。５２年ぶりのＷ杯に挑むコンゴ民主共和国が、初のゴールと勝ち点を手にした。

早々に失点したが、そこからが粘り強かった。ロナルド、フェルナンデスら名手ぞろいの相手攻撃陣に対し、５バックで対抗。１人かわされてもすぐに他の選手がカバーし、ピンチの芽を摘んだ。反撃の活路は、高い身体能力を生かしたセットプレーに見いだした。前半終了間際、右ＣＫを短くつないで相手の守備を揺さぶり、フリーになったウィサがクロスを頭でねじ込んだ。後半も劣勢を耐え、ウィサは「勇気と粘り強さを示せた」と胸を張った。

旧国名のザイールとして出場した１９７４年大会は、１次リーグでユーゴスラビアに０―９で大敗するなど、３試合を無得点、１４失点で全敗。約半世紀を経て、フランス生まれでイングランド・プレミアリーグでもまれるウィサら欧州育ちの選手が軸となり、大舞台で強豪と渡り合える力をつけてきた。

今大会前、自国でエボラ出血熱の感染が広がり、当初予定していたキャンプを中止し、米国への入国前に一定期間の隔離措置がとられた。難しい調整を強いられた中で国民に明るいニュースを届け、「代表を誇りに思ってくれると確信している」とデサブル監督。試合後、笑顔の選手たちに、スタンドのサポーターから喝采が降り注いだ。（細田一歩）

コンゴ民主共和国・デサブル監督「立ち上がりに苦戦しても持ちこたえる力がある。（同点ゴールにつながった）セットプレーは事前にしっかり分析し、練習していた形」