東南アジア各国と特殊詐欺対策の連携を強化するため、警察庁は１８日、タイの首都バンコクにリエゾン（連絡担当官）を配置したと発表した。

日本人が絡む詐欺拠点に急行するなど最前線で情報収集に当たり、現地警察とのパイプ役となることが期待される。

日本の警察が海外に特殊詐欺対策のリエゾンを配置するのは初めて。東南アジアの中では、タイ国家警察が詐欺対策を先導する立場にあり、警察庁が協力を依頼して実現した。

配置されたのは、地方の県警から警察庁に出向中で捜査経験が豊富な３０歳代の男性警部補。１６日から現地で勤務を始めている。

特殊詐欺グループは東南アジア各地で拠点を運営し、摘発を逃れるため拠点を移しながら国内に詐欺電話をかけているとみられる。

各国も取り締まりを強化しており、リエゾンは日本向けの拠点が摘発された際などに現地に向かい、当局者と必要な情報を共有する。事件を捜査する都道府県警に情報を伝えるほか、証拠品の解析を日本側が担う際の調整などに当たる。期間は１〜２年の見込みで、日本から長期出張を繰り返すかたちにする。

同庁によると、昨年の特殊詐欺被害は「ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺」を含め、過去最悪の約３２５７億円だった。「匿名・流動型犯罪グループ（匿流）」の関与が目立ち、被害の入り口となる詐欺電話は国際電話番号が約７５％を占めた。

日本の警察は昨年、タイ、カンボジア、フィリピン、マレーシアで「かけ子」などの役割で詐欺に関与したとして計５４人を逮捕した。東南アジアの詐欺拠点への対応は急務となっている。