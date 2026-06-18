KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは、オンライン専用料金プラン「povo2.0」において、新しいトッピングの提供を6月19日以降、順次開始する。

今回追加されるのは、月間110GBを利用できる1年間有効なトッピング2種類と、月額制のサブスクリプション型データトッピングとなる。

1年間で1.32TBを利用可能な新トッピング

新設される「1.32TB（365日間）」は、利用料が3万9240円。その名の通り、有効期間が365日で、1.32TB利用できる。

1カ月あたりで考えると、110GBのデータ通信を3270円相当で利用できる。提供開始は7月1日。

あわせて、「1.32TB」にAmazonプライムの1年間利用権をセットにしたトッピング「1.32TB（365日間）＋Amazonプライム（1年間）」も提供する。利用料は4万2740円。こちらも7月1日から利用できる。

月額制のサブスクリプション型トッピング

新しいトッピング 1.32TB（365日間）：3万9240円 1.32TB（365日間）＋Amazonプライム（1年間）：4万2740円

もしもの備えとして活用できる「【サブスク】データ追加0.5GB/月」も19日に新たに追加される。

月額600円で利用でき、一度購入すると毎月自動的にデータが追加されるため、都度のトッピング購入が不要となる。

終了する既存トッピングは3つ

今回のラインアップ刷新に伴い、現在提供中の「60GB（90日間）」「150GB（180日間）」「300GB（90日間）」は、2026年7月31日をもって販売を終了する。