全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三軒茶屋のピッツァ店『Trattoria e Pizzeria L’ARTE（ラルテ）』です。

ピッツァよし、前菜よし！舌も心も大満足

オーナーシェフの井上勇氏は、日本における本場ナポリピッツァの第一人者。「真のナポリピッツァ協会」認定店であるこちらの名店、実はランチが超魅力的なのである。

とりわけ平日ランチ＜Pranzo B＞はお得感が半端ない。9種から選べるピッツァに前菜4種、カフェが付くのだが、トラットリアでもあるから、まあこの前菜が旨いのなんの。

平日ランチ＜Pranzo B＞前菜4種盛り合わせお好きなピッツァカフェ付き2200円

ピスタチオ入りのハムやしっとり柔らかな鶏肉のインボルティーニにメロメロだ。ピッツァも料理も同様に満足できる店はそうそうない。ブラボー！

『Trattoria e Pizzeria L’ARTE（ラルテ）』平日ランチ＜Pranzo B＞前菜4種盛り合わせ お好きなピッツァ（マルゲリータ） カフェ付き 2200円 ソースはホールトマトに塩のみ。窯の熱で仕上げるイメージで、シンプルな旨みと酸味を生かしている

もちろん、薪窯で焼くピッツァは本場そのもの。生地にはイタリアの小麦粉2種を配合し、イーストは控えめ。24時間以上寝かせて、軽やかでモチモチした食感に仕上げる。だから皿からはみ出す直径30cm以上のサイズでも1枚ペロリといけちゃうってわけだ。

週末・祝日はドルチェが加わって2900円。昼からワインを傾けるのもいい。ナポリスタイルの楽しい時間をぜひ。

『Trattoria e Pizzeria L’ARTE（ラルテ）』ピッツァイオーラ 青木桃花さん

ピッツァイオーラ：青木桃花さん「お気軽にどうぞ。週末は予約がおすすめです」

『Trattoria e Pizzeria L’ARTE（ラルテ）』

三軒茶屋 『Trattoria e Pizzeria L’ARTE（ラルテ）』

［店名］『Trattoria e Pizzeria L’ARTE（ラルテ）』

［住所］東京都世田谷区三軒茶屋1-35-17

［電話］03-3424-3003

［営業時間］11時半〜14時LO、17時半〜22時LO、土日祝：12時〜14時半LO、17時半〜22時LO※水はディナー営業のみ、木のランチ営業は不定期

［休日］火

［交通］東急田園都市線三軒茶屋駅南口A出口から徒歩1分

撮影／西崎進也、取材／飯田かおる

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、4種のチーズがたっぷりの「クワトロフォルマッジ」の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】お得＆極上ランチがおすすめ！ 週末はドルチェもついて2900円 （7枚）