「イケメンすぎるってマジで」34歳の10番「全然老けない」。３度目のＷ杯で初戦先発「久々に見たなあ」の声【Ｗ杯】
コロンビア代表は現地６月17日、北中米Ｗ杯のグループＥ第１節で、ウズベキスタン代表と対戦している。
コロンビアは２大会ぶりのＷ杯出場。チームの中心プレーヤーでキャプテンのハメス・ロドリゲスは３度目の出場で、今大会でも10番を背負う。
34歳のレフティはウズベキスタン戦で先発。試合を配信する『DAZN』で解説を務める元日本代表の水沼貴史氏は、その変わらぬルックスに言及。ネット上では以下のような声があがった。
「まあたしかにハメスはかっこいい」
「全然老けない」
「久々に見たなあ」
「ハメスイケメンすぎるってマジで」
「相変わらずイケメンだなぁ」
「いつ見てもイケメンだな」
ピッチ上で今も輝きを失っていない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イケメンすぎ！ ポーズを決めたハメスのFIFA公式ポートレート
コロンビアは２大会ぶりのＷ杯出場。チームの中心プレーヤーでキャプテンのハメス・ロドリゲスは３度目の出場で、今大会でも10番を背負う。
34歳のレフティはウズベキスタン戦で先発。試合を配信する『DAZN』で解説を務める元日本代表の水沼貴史氏は、その変わらぬルックスに言及。ネット上では以下のような声があがった。
「まあたしかにハメスはかっこいい」
「全然老けない」
「久々に見たなあ」
「ハメスイケメンすぎるってマジで」
「相変わらずイケメンだなぁ」
「いつ見てもイケメンだな」
ピッチ上で今も輝きを失っていない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イケメンすぎ！ ポーズを決めたハメスのFIFA公式ポートレート