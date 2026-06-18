お笑い芸人の美人妻、長女9歳の誕生日を報告！ 「早いなぁ、、あんな小さかったのに」「幸せだろうな」
お笑いコンビ・ライセンスの藤原一裕さんの妻でタレントの山口美沙さんは6月17日、自身のInstagramを更新。長女の9歳の誕生日を報告しました。
【写真】山口美沙の長女のかわいい姿
さらに「習い事に勉強に好きな事に、沢山楽しんでね 成長が楽しみ…妹に優しくしてくれて、ありがとう」と、わが子の成長を喜ぶ思いもつづりました。
コメントでは、「キティちゃんママと取り合いになりそうかな？ww」「お誕生日おめでとう御座います」「早いなぁ、、あんな小さかったのに」「おめでとうございます」「美沙さんがお母さんでお幸せだろうなといつも思います」などの声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】山口美沙の長女のかわいい姿
長女9歳の誕生日を祝福山口さんは「5月は長女の9歳お誕生日でした」とつづり、写真を1枚載せています。ハッピーバースデーのガーランドやハローキティの大きなバルーンが飾られた部屋で撮影した長女のソロショットです。ハローキティのバースデーバルーンを抱える姿が印象的で、山口さんは「キティちゃん好きが遺伝してくれて、ママは嬉しいよ」と明かしています。
コメントでは、「キティちゃんママと取り合いになりそうかな？ww」「お誕生日おめでとう御座います」「早いなぁ、、あんな小さかったのに」「おめでとうございます」「美沙さんがお母さんでお幸せだろうなといつも思います」などの声が寄せられています。
次女の誕生日ショットも4月19日の投稿では次女の3歳誕生日を報告していた山口さん。「あなたを産むのは、本当に大変だった…笑」と当時のエピソードを公開しています。また投稿には、次女のかわいい顔出しショットも。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)