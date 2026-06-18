オランダ戦で最も活躍したと思うサッカー日本代表選手ランキング！ 2位「鈴木彩艶」を抑えた1位は？
サッカー日本代表は6月14日、北中米ワールドカップのグループリーグ初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分け。手に汗握る熱戦に、多くのファンがスタジアムやテレビの前で声援を送ったことでしょう。
All About ニュース編集部では、2026年6月15日、全国10〜70代の男女300人を対象に、ワールドカップ（オランダ戦）に関するアンケートを実施しました。その中から、オランダ戦で最も活躍したと思うサッカー日本代表選手ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位は、ゴールマウスを守ったGK鈴木彩艶選手です。強豪オランダ相手に何度も訪れたピンチを、再三のファインセーブで防いだプレーが高く評価されました。前半を無失点で切り抜けたセービングを称える声が多く寄せられています。
▼回答者コメント
「ファインセーブをいっぱいしてくれたから」（30代女性／千葉県）
「結果的に2失点はしたが、それ以上に点を取られてもおかしくなかったのでよく守ってくれたと思います」（30代男性／新潟県）
「前半は絶対鈴木選手のスーパーセーブで0点におさえれたから」（30代女性／福岡県）
1位に輝いたのは、得点を挙げた中村敬斗選手です。積極的にゴールを狙う姿勢と、決定機をものにした得点力が圧倒的な支持を集めました。試合終盤まで運動量が落ちない走りや、攻守両面での貢献を評価する声も多く見られます。
▼回答者コメント
「積極的にゴールを狙い、決めたから」（30代女性／北海道）
「攻守でいい活躍してた。特に得点つながったシーンの股抜きゴールが興奮しました」（30代男性／兵庫県）
「一点目のゴールも素晴らしかったが最後まで運動量が落ちなかった」（40代男性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年6月15日、全国10〜70代の男女300人を対象に、ワールドカップ（オランダ戦）に関するアンケートを実施しました。その中から、オランダ戦で最も活躍したと思うサッカー日本代表選手ランキングの結果をご紹介します。
2位：鈴木彩艶／69票
2位は、ゴールマウスを守ったGK鈴木彩艶選手です。強豪オランダ相手に何度も訪れたピンチを、再三のファインセーブで防いだプレーが高く評価されました。前半を無失点で切り抜けたセービングを称える声が多く寄せられています。
▼回答者コメント
「ファインセーブをいっぱいしてくれたから」（30代女性／千葉県）
「結果的に2失点はしたが、それ以上に点を取られてもおかしくなかったのでよく守ってくれたと思います」（30代男性／新潟県）
「前半は絶対鈴木選手のスーパーセーブで0点におさえれたから」（30代女性／福岡県）
1位：中村敬斗／101票
1位に輝いたのは、得点を挙げた中村敬斗選手です。積極的にゴールを狙う姿勢と、決定機をものにした得点力が圧倒的な支持を集めました。試合終盤まで運動量が落ちない走りや、攻守両面での貢献を評価する声も多く見られます。
▼回答者コメント
「積極的にゴールを狙い、決めたから」（30代女性／北海道）
「攻守でいい活躍してた。特に得点つながったシーンの股抜きゴールが興奮しました」（30代男性／兵庫県）
「一点目のゴールも素晴らしかったが最後まで運動量が落ちなかった」（40代男性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)