「お前たちは運がいい」日本戦に向けて魂のスピーチ！　チュニジア電撃就任のフランス人監督が合流初日に選手を叱咤「国民は怒ってるぞ！」【W杯】

チュニジアに新たに就任したルナール監督(C)Getty Images

敗北どころか、引き分けすらも許されない過酷な状況をどう変えるのか。現地時間6月15日に電撃就任したチュニジア代表のエルヴェ・ルナール新監督だ。

【写真】ロッカー、温水交替浴設備、メディカルルーム、筋トレルーム、食堂など…「今までとはレベルが違う」と長友佑都も感嘆したキャンプ地ナッシュビルの充実施設の実際の様子

まさに窮地で指揮権を託された。北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でスウェーデン代表に1-5で大敗を喫したチュニジアは、今年1月に招聘したばかりだったサブリ・ラムーシ監督を更迭。現地時間6月20日に行われる日本代表との第2戦に向け、経験豊富な57歳のルナール氏を招いた。

4年前のカタールW杯では、サウジアラビア代表を率いて、強豪アルゼンチンを下すという大金星を挙げるなど、その手腕と実績は十分。だが、グループ突破に向けて勝利しか許されないような状況は、さしものフランス人指揮官としても過酷な任務と言えよう。

もっとも、百戦錬磨の智将は日本戦に向けて並々ならぬ意欲を見せている。

現地時間6月16日の会見で、過去に対戦歴のある森保ジャパンについて問われたルナール監督は、「私は彼らをよく知っています。日本はアジアで最高のチームだ。オランダ戦も最高のパフォーマンスをしていた」と絶賛。その上で、「今は顔を上げて前に進まなければならない。まだ2試合も残っていて、サッカーは生きている限り希望があるものだ」と自軍を鼓舞した。