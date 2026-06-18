第3子妊娠を発表した元SKE48のタレント石田安奈（30）が18日までにインスタグラムを更新。22歳年上の夫とのツーショットを公開し、思いをつづった。

石田は、家族で撮したマタニティフォトをアップし「私の宝物 ここにもう1人増えるなんて」としみじみ。「私にとっては家族みんなが笑顔で健康である事が幸せ。毎朝のおはよう〜って起きてくる当たり前の日々に幸せを感じる たまにバタバタしてる時はそんなわけにもいかず早くして！って言っちゃいがちだけどでも今しかないこの時期を噛み締めようと思う」と心境をつづった。

続く投稿では、夫と腕を組んだ写真などもアップ。夫の絵文字を添えて「出会ってまさか3人の子供に恵まれると思っていなかったよ。というより22歳差の人と結婚するとは思ってもいなかった」と率直な思いをつづるとともに、「3人目が産まれるという事で更に仕事頑張らないと！といつも家族の事を考えてくれる」と感謝した。

また、「今では、アンジェとぱぱってかっこいいよね〜！優しいしさ！あんちゃんのパパだからね！ぱぱと結婚するから！と言われ私も、ぱぱってかっこいいよね〜 ママが結婚してるからあんちゃんは、ぱぱみたいな人探して。という会話をよくしてます笑」と、4歳長女との夫に関する会話の内容も記してノロけた。

石田は21年、5つの会社を経営する22歳年上の一般男性との結婚と第1子妊娠を発表。同年に第1子となる女児を、24年10月に第2子男児を出産した。