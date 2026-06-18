■7月末のDeNA3連戦から着用

巨人は18日、東京ドームのグラウンドにて「球団特別企画発表会」を開催した。岸田行倫捕手やライデル・マルティネス投手らが登壇。NBAのレジェンド、マイケル・ジョーダンとナイキが展開する「ジョーダンブランド」とのコラボを発表した。

きらびやかなアイテムで登場した。世界的人気を誇る「ジョーダンブランド」とプロ野球球団がコラボするのは異例。選手たちは黒を基調とし、バンダナ柄のユニホームを着用した。「GIANTS」の胸マークは赤が映えている。バンダナの柄は各選手異なり、世界に1つのデザインとなっている。

発表会に出席した岸田は、胸元にキャプテンマークの「C」も存在感を見せている。「びっくりしました。めっちゃ似合ってるなと思いました」と自画自賛。大勢投手は「かっこいいです。普段と違いますし、こんな派手なユニホームを着たことない。投げるのが楽しみ」と目を輝かせた。

トレイ・キャベッジ外野手は「ジョーダンは世界的に有名なブランド。ユニホームは初めてだと思う。企画に携われて光栄」と大絶賛。マルティネスも「嬉しいですし、光栄です。ジョーダンブランドが有名になると嬉しい。練習から使いたいが、できれば、このユニホームで日本シリーズに出たいと思います。日本シリーズが大きな目標。勝って優勝したい」と意気込みを語った。

ジョーダンブランドとのコラボユニは6月18日から受注販売を開始。選手たちは7月31日のDeNA3連戦から着用する予定だ。（Full-Count編集部）